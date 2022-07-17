Жару до +40С прогнозируют синоптики в Париже на следующей неделе

15:40 Источник: Интерфакс

Жара, начиная с воскресенья, продолжает нарастать в Парижском регионе - Иль-де-Франс, и отмечается ухудшение воздуха, сообщает телеканал BFMTV.

Пики жары прогнозируются на начало следующей недели, во вторник в столице Франции ожидают 40 градусов. При этом независимая ассоциация Airparif, занимающаяся наблюдением, анализом, экспертизой, а также предупреждениями о качестве воздуха в столичном регионе, сообщает о превышении уровня озона в понедельник на части Иль-де-Франс.

"Качество воздуха будет плохим на западе Иль-де-Франс", - цитирует BFMTV информационный бюллетень Airparif.