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Жару до +40С прогнозируют синоптики в Париже на следующей неделе

15:40 17.07.2022 Источник: Интерфакс

Жара, начиная с воскресенья, продолжает нарастать в Парижском регионе - Иль-де-Франс, и отмечается ухудшение воздуха, сообщает телеканал BFMTV.

Пики жары прогнозируются на начало следующей недели, во вторник в столице Франции ожидают 40 градусов. При этом независимая ассоциация Airparif, занимающаяся наблюдением, анализом, экспертизой, а также предупреждениями о качестве воздуха в столичном регионе, сообщает о превышении уровня озона в понедельник на части Иль-де-Франс.

"Качество воздуха будет плохим на западе Иль-де-Франс", - цитирует BFMTV информационный бюллетень Airparif.

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