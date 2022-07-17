Жару до +40С прогнозируют синоптики в Париже на следующей неделе
15:40 17.07.2022 Источник: Интерфакс
Пики жары прогнозируются на начало следующей недели, во вторник в столице Франции ожидают 40 градусов. При этом независимая ассоциация Airparif, занимающаяся наблюдением, анализом, экспертизой, а также предупреждениями о качестве воздуха в столичном регионе, сообщает о превышении уровня озона в понедельник на части Иль-де-Франс.
"Качество воздуха будет плохим на западе Иль-де-Франс", - цитирует BFMTV информационный бюллетень Airparif.
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