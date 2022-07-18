Зеленский объяснил, почему уволил генпрокурора и отстранил главу СБУ
09:00 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.
По словам украинского лидера, на Украине начато 651 уголовное производство по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из которых уже предъявлено обвинение. «Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ», — сказал глава государства в видеообращении, распространенном в воскресенье в его телеграм-канале.
Как указал Зеленский, во время поездок по регионам, где проходят боевые действия, он лично разбирался с деятельностью госорганов на местах, в частности правоохранительных. «По результатам, как вы уже знаете, были приняты кадровые решения по региональным главам сектора безопасности — Херсон, Харьков», — сообщил он.
Президент также проверял работу местного руководства исполнительной власти. «Конкретные действия и любое бездействие каждого должностного лица в секторе безопасности и правоохранительных органах будут оценены», — предупредил глава государства.
Ранее в воскресенье офис президента Украины опубликовал на своем сайте соответствующие указы касательно Венедиктовой и Баканова.
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