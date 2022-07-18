Шольц напрасно требует от РФ нового соглашения о гарантиях суверенитета Украины — Лавров

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц зря старается, когда требует от России нового соглашения о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины после провала минских договоренностей. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для газеты «Известия».

«Когда сейчас Олаф Шольц требует заставить Россию пойти на соглашение о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины, он зря старается. Такое соглашение уже было — минские договоренности, которые убили как раз Берлин с Парижем, выгораживая Киев, открыто отказавшийся их выполнять. Так что инсценировка закончилась, финита ля комедия», — указал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что минские договоренности стали очередной инсценировкой со стороны Запада, об этом недавно прямо заявил бывший лидер Украины Петр Порошенко. По словам экс-президента, Киев не собирался выполнять эти соглашения, они нужны были украинской стороне, чтобы «выбить время» и «построить мощь ВСУ». «Цену этой инсценировки до сих пор платит украинский народ, которого долгие годы Запад заставлял смириться с жизнью под гнетом русофобского неонацистского режима», — добавил российский министр.