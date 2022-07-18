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Украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине Siemens — Зеленский

09:32 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы никогда не воспримут решение Канады о передаче Германии турбины компании Siemens.

«Говорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Конечно, мы обсудили наше сотрудничество, и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но особо отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для „Северного потока“, которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима», — сказал глава государства в видеообращении, распространенном в воскресенье в его телеграм-канале.

Президент выразил опасение, что это может быть не первое нарушение режима антироссийских санкций.

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