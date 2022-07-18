Запад и Киев не отвечают на вопросы, установлены ли имена погибших в Буче — Лавров

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад и Киев до сих пор не отвечают на элементарные вопросы о том, установлены ли имена погибших в провокации в Буче. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для газеты «Известия».

«О том, какова цена этим обвинениям, говорит один простой факт: показав на весь мир „трагедию Бучи“ в начале апреля 2022 г. (есть подозрения, что к „оформлению мизансцены декораций“ приложили руку англосаксы), Запад и Киев до сих пор не отвечают на элементарные вопросы о том, установлены ли имена погибших и каковы результаты патологоанатомических исследований. <…> Пропагандистская премьера постановки в западных СМИ состоялась, а теперь — концы в воду, ушли в отказ, потому что сказать нечего», — отметил он.