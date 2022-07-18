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НОВОСТИ

Китай не будет бездействовать во время эскалации конфликта на Украине — глава МИД КНР

10:20 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. Об этом сообщил в понедельник МИД Китая.

«Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит, — приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство. — Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире».

Глава МИД заверил, что Пекин не собирается «подливать масло в огонь» и будет «упорно содействовать продвижению мирных переговоров». «Кризис на Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись», — добавил министр. По его оценке, в сложившейся ситуации необходимо путем скоординированных усилий мирового сообщества создать «эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе».

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