Экс-командующий НАТО в Европе назвал сроки завершения спецоперации на Украине

11:00 Источник: Lenta.ru

Бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис назвал сроки завершения спецоперации на Украине. Его слова передает издание Insider.

Ставридис сравнил ситуацию на Украине с той, которая сложилась в конце Корейской войны. По мнению экс-командующего, конфликт закончится через 4-6 месяцев и приведет к перемирию, милитаризованной зоне между сторонами, «продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту». «Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого», — добавил он. Lenta.Ru