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Кадыров предложил разместить системы ПВО в горах Чечни

11:32 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения систем ПВО в горах Чеченской Республики на месте танковой части в Шалинском районе.

«В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни сообщил о формировании в республике нового полка специального назначения «Север-Ахмат» в составе войск Министерства обороны России. «В его состав вошли бойцы, впитавшие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. Это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона „Восток-Ахмат“, „Запад-Ахмат“ и „Юг-Ахмат“, — рассказал глава Чечни.

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