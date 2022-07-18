Вывоз зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен — Боррель

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вывоз зерна через Болгарию и Румынию с Украины недостаточен, поэтому ЕС надеется на достижение на этой неделе в Стамбуле соглашения между Украиной и Россией по «зерновому вопросу». Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

«Мы делаем, что можем, для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно, поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов», — сказал он.