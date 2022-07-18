Товарооборот Китая и Украины за январь — июнь упал на 41,9%, до $5,53 млрд

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем китайско-украинской торговли в январе — июне снизился в годовом исчислении на 41,9%, до 5,53 млрд долларов. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как следует из опубликованных данных, за шесть месяцев текущего года Китай экспортировал на Украину товары и услуги на сумму 2,17 млрд долларов (падение на 45%). Импорт за тот же период сократился на 39,7%, до 3,36 млрд долларов.

Положительное сальдо Украины в торговле с КНР за январь — июнь снизилось по сравнению с аналогичным промежутком 2021 года примерно на 19%, до 1,19 млрд долларов.

Стоимость продукции, которую китайская сторона поставила Киеву в июне, составила 113,84 млн долларов. Это примерно на 64% больше, чем в мае. Поток товаров в обратном направлении в прошлом месяце достиг 76,14 млн долларов, сократившись на 6,6%.

Согласно статистике ГТУ, Китай главным образом закупает на Украине кукурузу, железную руду, подсолнечное масло и полуфабрикаты для его производства, ферроникель, зерновые, говядину, латунь с высоким содержанием цинка, в также пищевое соевое масло. Основные статьи китайского экспорта в эту страну — устройства для автоматической обработки данных, химические средства для уничтожения сорняков, фотоэлементы, полиэтилентерефталат, смартфоны, вакцины, телекоммуникационное оборудование, сантехника, большой перечень недорогих товаров широкого потребления.

По официальным данным, в 2021 году объем китайско-украинской торговли составил 19,30 млрд долларов, увеличившись примерно на 30%.