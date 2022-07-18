Товарооборот Китая и Украины за январь — июнь упал на 41,9%, до $5,53 млрд
14:00 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем китайско-украинской торговли в январе — июне снизился в годовом исчислении на 41,9%, до 5,53 млрд долларов. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Как следует из опубликованных данных, за шесть месяцев текущего года Китай экспортировал на Украину товары и услуги на сумму 2,17 млрд долларов (падение на 45%). Импорт за тот же период сократился на 39,7%, до 3,36 млрд долларов.
Положительное сальдо Украины в торговле с КНР за январь — июнь снизилось по сравнению с аналогичным промежутком 2021 года примерно на 19%, до 1,19 млрд долларов.
Стоимость продукции, которую китайская сторона поставила Киеву в июне, составила 113,84 млн долларов. Это примерно на 64% больше, чем в мае. Поток товаров в обратном направлении в прошлом месяце достиг 76,14 млн долларов, сократившись на 6,6%.
Согласно статистике ГТУ, Китай главным образом закупает на Украине кукурузу, железную руду, подсолнечное масло и полуфабрикаты для его производства, ферроникель, зерновые, говядину, латунь с высоким содержанием цинка, в также пищевое соевое масло. Основные статьи китайского экспорта в эту страну — устройства для автоматической обработки данных, химические средства для уничтожения сорняков, фотоэлементы, полиэтилентерефталат, смартфоны, вакцины, телекоммуникационное оборудование, сантехника, большой перечень недорогих товаров широкого потребления.
По официальным данным, в 2021 году объем китайско-украинской торговли составил 19,30 млрд долларов, увеличившись примерно на 30%.
НОВОСТИ
- 14:12 18.07.2022
- ЕС должен добиваться мира на Украине, а не вводить санкции против РФ — глава МИД Венгрии
- 13:32 18.07.2022
- Арестованный за сбыт наркотиков проректор таможенной академии покончил с собой в СИЗО
- 13:20 18.07.2022
- РФ ожидает скорое подписание договора о стратегическом сотрудничестве с Ираном — Песков
- 13:05 18.07.2022
- В Москве выявили 926 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 18.07.2022
- Почти все межправительственные контакты между Россией и Финляндией заморожены — посол РФ
- 12:32 18.07.2022
- Вывоз зерна с Украины через Болгарию и Румынию недостаточен — Боррель
- 12:20 18.07.2022
- В России за сутки выявили 4 548 случаев заражения коронавирусом, умерли 35 заболевших
- 12:05 18.07.2022
- Первые танки «Абрамс» прибыли в Польшу для обучения экипажей — министр обороны
- 12:00 18.07.2022
- Большинство россиян уверены в дальнейшем росте цен - опрос
- 11:32 18.07.2022
- Кадыров предложил разместить системы ПВО в горах Чечни
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать