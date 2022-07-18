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ЕС должен добиваться мира на Украине, а не вводить санкции против РФ — глава МИД Венгрии

14:12 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) должен искать пути мирного урегулирования ситуации на Украине, а не заниматься разработкой новых санкций против России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед очередным совещанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Военная ситуация [на Украине] ухудшается, но вместо установления мира Брюссель занят очередным пакетом санкций», — написал Сийярто на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Мир — единственное решение, позволяющее в дальнейшем предотвратить совершенно бессмысленные человеческие жертвы, ликвидировать проблему военной инфляции, преодолеть полную неопределенность энергоснабжения и устранить трудности с поставками продовольствия», — отметил венгерский министр перед встречей со своими европейскими коллегами.

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