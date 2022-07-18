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НОВОСТИ

Сбер первым в России полностью перевел розничный кредитный процесс на собственное программное обеспечение

16:17 18.07.2022

Сбер внедрил собственную платформу принятия кредитных решений в розничном процессе, полностью отказавшись от вендорского программного обеспечения.

Система принятия кредитных решений Сбер.Кредитная Машина (СберКМ) – это собственная разработка на основе решений цифровой облачной платформы Сбера Platform V, позволяющей быстро и эффективно разрабатывать бизнес-приложения любого масштаба и сложности. СберКМ позволяет обрабатывать до 1,2 млн кредитных заявок в день.

Централизованное рассмотрение кредитных заявок физических лиц в Сбере началось в 2008 году. Решения стали приниматься в автоматизированном режиме на базе зарубежной платформы с использованием данных внутренних и внешних источников и моделей оценки. До этого решения принимались вручную, и кредитные заявки могли рассматриваться до двух недель.

На текущий момент 99% розничных кредитов выдаются без запроса дополнительных данных от клиентов, в режиме реального времени, на основе моделей искусственного интеллекта.

«СберКМ – первый в России in-house-инструмент управления кредитным риском без использования вендорских решений, – отметил вице-президент, директор дивизиона «Риски розничного бизнеса» Сбербанк Николай Асташкин. – На протяжении всего процесса – от ввода кредитной заявки до принятия решения и условий по выдаче – мы используем только собственное программное обеспечение. Это уникальный и сложнейший проект, над реализацией которого в течение полутора лет трудилась большая команда. При этом миграция на собственное решение осуществлялась без прерывания рабочих процессов банка. Наша система максимально надежная, гибкая и отказоустойчивая».

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