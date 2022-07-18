Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий давать объектам названия, связанные с РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада приняла в первом чтении закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями. Об этом в понедельник заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«На Украине запретили присваивать географическим объектам названия, которые превозносят и пропагандируют <…> [Россию] или ее достопримечательности, даты, города или известных деятелей», — написал он в своем телеграм-канале.