Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий давать объектам названия, связанные с РФ
17:00 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада приняла в первом чтении закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями. Об этом в понедельник заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«На Украине запретили присваивать географическим объектам названия, которые превозносят и пропагандируют <…> [Россию] или ее достопримечательности, даты, города или известных деятелей», — написал он в своем телеграм-канале.
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