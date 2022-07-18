Андрей Воробьев: Подмосковье заняло второе место в стране по производству овощей защищенного грунта
18:44 18.07.2022
|
Фото пресс-службы губернатора и правительства
Московской области
«Для Подмосковья продовольственная безопасность – один из ключевых вызовов и приоритетов. Мы включены в эту работу на всех этапах – от импортозамещения семян, селекции до создания современных овощехранилищ. Ещё с первых санкций, с 2014 года, в регионе реализовано и находятся в стадии реализации 10 крупных тепличных проектов. Это позволило нам подняться с 36-го на 2 место по овощам закрытого грунта. Производство увеличилось более чем в 10 раз – в 2022-м планируем собрать 122 тыс. тонн. Мы также в лидерах в стране по сыру, хлебу, молоку и ягодам. Собственное производство – значит, и цена ниже, и прилавки не пустуют, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Важно помогать аграриям, которые много трудятся и готовы наращивать объемы дальше. Например, у нас есть программа «Подмосковные 10 га» - безвозмездное предоставление земли, также - другие меры поддержки. В сентябре этого года агрохолдинг «ЭКО-культура» введет 1-ю очередь тепличного комплекса в г.о. Воскресенск, а наши знаменитые «Луховицкие овощи» в августе введут 3-ю очередь тепличного комплекса».
В 2014-м объем выращенных овощей закрытого грунта составлял 9 тыс. тонн, в этом году в планах собрать более 120 тыс. тонн.
Самым крупным инвестпроектом в это отрасли на территории Московской области является тепличный комплекс ООО «Агрокультура Групп». Он реализовывался в 5 этапов.
В 2015 году введена в эксплуатацию I очередь – 9,4 га теплиц (мощность производства - 9 тыс. тонн огурцов), II очередь - 12,6 га теплиц в 2016 году (4,8 тыс. тонн томатов, 6,6 тыс. тонн огурцов), III очередь – 30,3 га теплиц в 2017 году (более 22,8 тыс. тонн томатов, более 1,1 тыс. тонн перцев), IV очередь – 27,5 га теплиц в 2018 году (21 тыс. тонн томатов) и V очередь – 20 га теплиц введена в эксплуатацию в конце прошлого года (более 5,6 тыс. тонн томатов и 450 тонн клубники).
В 2021 году предприятие вырастило 61,9 тыс. тонн овощей, в том числе 36,8 тыс. тонн – огурцов, 24,1 тыс. тонн – томатов. 90% продукции поставляется в Московскую область и Москву, 10% – в другие субъекты РФ.
На территории Подмосковья осуществляют свою деятельность и другие крупные сельхозпредприятия. Среди них - Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» (в который входит ООО «ТК Подмосковье») — лидер по производству экологически чистых овощей закрытого грунта (томатов, огурцов, листового салата) в России.
Продукция «ТК Подмосковья» является натуральной благодаря экологически чистому материалу и отказу от химического воздействия. Она представлена в крупнейших федеральных и региональных сетях России. Автоматизация производства позволяет отслеживать большинство технологических процессов и значительно экономит расход энергоресурсов.
На территории г. о. Воскресенск «ЭКО-культура» реализует масштабный инвестиционный проект – строительство 1-ой очереди тепличного комплекса площадью 34,84 га. После ввода объекта в эксплуатацию (в сентябре 2022 г.) мощность выпускаемой продукции составит 26,9 тыс. тонн в год.
В июне 2020 года на территории тепличного комбината ООО «Луховицкие овощи» ГК «РОСТ» введен в эксплуатацию не имеющий аналогов в мире упаковочно-распределительный центр для хранения и переработки свежей овощной продукции. Комплекс оборудован 4-х ярусной автоматизированной зоной хранения, которая гарантирует соблюдение высочайших стандартов хранения и логистики продукции.
На сегодняшний день на территории городского округа Луховицы компания осуществляет строительство 3 очереди тепличного комплекса с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей. После ввода объекта в эксплуатацию (в конце августа 2022 г.), мощность выпускаемой продукции составит 15 тыс. тонн огурцов и 3,55 тыс. тонн томатов ежегодно.
Всего в Московской области 7 сельхозпредприятий, выращивающих овощи защищенного грунта.
Для представителей отрасли в регионе работают меры поддержки. Ознакомиться с ними можно на сайте Министерства сельского хозяйства и природопользования Московской области
НОВОСТИ
- 18:40 18.07.2022
- Новый пакет санкций ЕС не будет содердать отрганичения на торговлю продовольствием - Борель
- 17:40 18.07.2022
- Турция может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии — Эрдоган
- 17:12 18.07.2022
- Германская Uniper начала отбор газа из хранилищ, уведомляет клиентов о возможном росте цен
- 17:00 18.07.2022
- Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий давать объектам названия, связанные с РФ
- 16:32 18.07.2022
- Доверие американцев к новостям в СМИ упало до рекордно низкого уровня — опрос
- 16:17 18.07.2022
- Сбер первым в России полностью перевел розничный кредитный процесс на собственное программное обеспечение
- 16:12 18.07.2022
- Отказ от энергоносителей из РФ зимой обойдется европейцам в $200 млрд — Bloomberg
- 16:00 18.07.2022
- В Луксоре с высоты 60 метров упал воздушный шар с туристами
- 15:32 18.07.2022
- Москва тщательно фиксирует заявления кандидатов в премьеры Британии в адрес РФ — Песков
- 15:12 18.07.2022
- Средняя продолжительность жизни в РФ превысила 73 года — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать