Андрей Воробьев: Подмосковье заняло второе место в стране по производству овощей защищенного грунта

18:44

Фото пресс-службы губернатора и правительства

Московской области

С 2014 года в Московской области построены новые теплицы на площади 170 га, что позволило добиться высоких показателей производительности. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв.

«Для Подмосковья продовольственная безопасность – один из ключевых вызовов и приоритетов. Мы включены в эту работу на всех этапах – от импортозамещения семян, селекции до создания современных овощехранилищ. Ещё с первых санкций, с 2014 года, в регионе реализовано и находятся в стадии реализации 10 крупных тепличных проектов. Это позволило нам подняться с 36-го на 2 место по овощам закрытого грунта. Производство увеличилось более чем в 10 раз – в 2022-м планируем собрать 122 тыс. тонн. Мы также в лидерах в стране по сыру, хлебу, молоку и ягодам. Собственное производство – значит, и цена ниже, и прилавки не пустуют, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Важно помогать аграриям, которые много трудятся и готовы наращивать объемы дальше. Например, у нас есть программа «Подмосковные 10 га» - безвозмездное предоставление земли, также - другие меры поддержки. В сентябре этого года агрохолдинг «ЭКО-культура» введет 1-ю очередь тепличного комплекса в г.о. Воскресенск, а наши знаменитые «Луховицкие овощи» в августе введут 3-ю очередь тепличного комплекса».

В 2014-м объем выращенных овощей закрытого грунта составлял 9 тыс. тонн, в этом году в планах собрать более 120 тыс. тонн.

Самым крупным инвестпроектом в это отрасли на территории Московской области является тепличный комплекс ООО «Агрокультура Групп». Он реализовывался в 5 этапов.

В 2015 году введена в эксплуатацию I очередь – 9,4 га теплиц (мощность производства - 9 тыс. тонн огурцов), II очередь - 12,6 га теплиц в 2016 году (4,8 тыс. тонн томатов, 6,6 тыс. тонн огурцов), III очередь – 30,3 га теплиц в 2017 году (более 22,8 тыс. тонн томатов, более 1,1 тыс. тонн перцев), IV очередь – 27,5 га теплиц в 2018 году (21 тыс. тонн томатов) и V очередь – 20 га теплиц введена в эксплуатацию в конце прошлого года (более 5,6 тыс. тонн томатов и 450 тонн клубники).

В 2021 году предприятие вырастило 61,9 тыс. тонн овощей, в том числе 36,8 тыс. тонн – огурцов, 24,1 тыс. тонн – томатов. 90% продукции поставляется в Московскую область и Москву, 10% – в другие субъекты РФ.

На территории Подмосковья осуществляют свою деятельность и другие крупные сельхозпредприятия. Среди них - Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» (в который входит ООО «ТК Подмосковье») — лидер по производству экологически чистых овощей закрытого грунта (томатов, огурцов, листового салата) в России.

Продукция «ТК Подмосковья» является натуральной благодаря экологически чистому материалу и отказу от химического воздействия. Она представлена в крупнейших федеральных и региональных сетях России. Автоматизация производства позволяет отслеживать большинство технологических процессов и значительно экономит расход энергоресурсов.

На территории г. о. Воскресенск «ЭКО-культура» реализует масштабный инвестиционный проект – строительство 1-ой очереди тепличного комплекса площадью 34,84 га. После ввода объекта в эксплуатацию (в сентябре 2022 г.) мощность выпускаемой продукции составит 26,9 тыс. тонн в год.

В июне 2020 года на территории тепличного комбината ООО «Луховицкие овощи» ГК «РОСТ» введен в эксплуатацию не имеющий аналогов в мире упаковочно-распределительный центр для хранения и переработки свежей овощной продукции. Комплекс оборудован 4-х ярусной автоматизированной зоной хранения, которая гарантирует соблюдение высочайших стандартов хранения и логистики продукции.

На сегодняшний день на территории городского округа Луховицы компания осуществляет строительство 3 очереди тепличного комплекса с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей. После ввода объекта в эксплуатацию (в конце августа 2022 г.), мощность выпускаемой продукции составит 15 тыс. тонн огурцов и 3,55 тыс. тонн томатов ежегодно.

Всего в Московской области 7 сельхозпредприятий, выращивающих овощи защищенного грунта.

Для представителей отрасли в регионе работают меры поддержки. Ознакомиться с ними можно на сайте Министерства сельского хозяйства и природопользования Московской области