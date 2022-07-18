Зеленский решил провести "кадровую ревизию" СБУ

22:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское руководство решает вопрос об увольнении 28 должностных лиц в Службе безопасности (СБУ). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его телеграм-канале в понедельник.

«И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи — неудовлетворительные результаты работы», — сообщил Зеленский.