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НОВОСТИ

Зеленский решил провести "кадровую ревизию" СБУ

22:44 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское руководство решает вопрос об увольнении 28 должностных лиц в Службе безопасности (СБУ). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его телеграм-канале в понедельник.

«И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи — неудовлетворительные результаты работы», — сообщил Зеленский.

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