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"Газпром" объявил трем клиентам в Европе о форс-мажоре по поставкам газа - Bloomberg

09:00 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Газпром" 14 июля уведомил, по крайней мере, трех покупателей в Европе о наступлении форс-мажора по поставкам газа. С таким утверждением выступило в понедельник агентство Bloomberg, сославшись на источники.

В направленном компанией покупателям письме якобы говорится, что "Газпром" не может выполнять долгосрочные контракты по поставкам газа из-за непредвиденных обстоятельств. При этом, отмечает агентство, речь идет о поставках газа в июне, которые, по данным Bloomberg, оказались меньше объемов, заказанных импортерами. Агентство не уточняет, содержалась ли в письме информация о том, следует ли ожидать меньших объемов поставок газа в июле и в последующие месяцы.

Bloomberg также не называет компании-покупатели, о которых идет речь. При этом агентство Reuters указывает, что среди них есть германский импортер газа Uniper.

Как, в свою очередь, сообщило dpa-AFX, "Газпром" направил Uniper письмо, в котором обосновал форс-мажорными обстоятельствами сокращение в июне и июле поставок газа по "Северному потоку". Представители германской стороны не согласились с такой формулировкой, говорится в сообщении dpa-AFX.

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