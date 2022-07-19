Госдеп утверждает, что возможный обход антироссийских санкций дорого обойдется КНР
09:05 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США подтвердили Китаю, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил об этом на встрече с главой МИД КНР Ван И. С таким заявлением выступил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы не видим того, чтобы Китай был вовлечен в какой-либо систематический обход [санкций против России] или предоставлении продукции военного назначения России. Но мы будем очень внимательно следить, - сказал Прайс. Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся. Не только со стороны США, мы работаем с десятками стран по всему миру".
"Госсекретарь Энтони Блинкен повторил этот сигнал во время встречи с министром [иностранных дел] Китая Ван И на Бали", - отметил представитель Госдепа.
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