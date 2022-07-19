Зеленский установил внутренний «дедлайн» для вступления Украины в ЕС — Кулеба

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент страны Владимир Зеленский обозначил внутренний «дедлайн» для вступления в Евросоюз.

«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу», — сказал он в интервью «Forbes Украина».

По словам Кулебы, решение еще зависит от Европейского союза, а не только от Украины. «Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — добавил глава МИД.

Участники саммита ЕС 23 июня приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз на ряде условий, до выполнения которых переговоры по данной теме не начнутся. Киев должен активизировать борьбу с коррупцией, провести глубокую судебную реформу и деолигархизацию. По мнению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, перед Киевом имеется «очень четкая европейская перспектива», но путь к членству в ЕС потребует времени и тяжелой работы.