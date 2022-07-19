В Херсонской области усиливают системы ПВО, новых обстрелов нет — власти

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) усиливаются в Херсонской области из-за обстрелов со стороны Украины, новых серьезных ударов по населенным пунктам не зафиксировано, сообщил ТАСС во вторник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Новых обстрелов нет <…>. Системы ПВО усиливаются. На самом деле сейчас спокойней намного», — сказал Стремоусов.

В понедельник Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ряд ракетных ударов по населенным пунктам в Каховском районе. Как сообщал ТАСС глава районной ВГА Владимир Леонтьев, в частности, ударам подверглись населенные пункты Сателит и Береслав. Другой удар ВСУ нанесли в районе Каховской ГЭС.