В Херсонской области усиливают системы ПВО, новых обстрелов нет — власти
09:32 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Системы противовоздушной обороны (ПВО) усиливаются в Херсонской области из-за обстрелов со стороны Украины, новых серьезных ударов по населенным пунктам не зафиксировано, сообщил ТАСС во вторник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Новых обстрелов нет <…>. Системы ПВО усиливаются. На самом деле сейчас спокойней намного», — сказал Стремоусов.
В понедельник Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ряд ракетных ударов по населенным пунктам в Каховском районе. Как сообщал ТАСС глава районной ВГА Владимир Леонтьев, в частности, ударам подверглись населенные пункты Сателит и Береслав. Другой удар ВСУ нанесли в районе Каховской ГЭС.
НОВОСТИ
- 10:05 19.07.2022
- Белый дом настаивает, что Байден обсуждал убийство Хашогги на встрече с бен Сальманом
- 10:00 19.07.2022
- Европа не сможет восстановить запасы газа перед зимой из-за аномальной жары - СМИ
- 09:20 19.07.2022
- Зеленский установил внутренний «дедлайн» для вступления Украины в ЕС — Кулеба
- 09:05 19.07.2022
- Госдеп утверждает, что возможный обход антироссийских санкций дорого обойдется КНР
- 09:00 19.07.2022
- "Газпром" объявил трем клиентам в Европе о форс-мажоре по поставкам газа - Bloomberg
- 22:44 18.07.2022
- Зеленский решил провести "кадровую ревизию" СБУ
- 21:20 18.07.2022
- Вступать в НАТО Австрия не собирается - Канцлер Нехаммер
- 19:55 18.07.2022
- Брюссель планирует призвать членов ЕС к «немедленному» сокращению потребления газа - СМИ
- 18:44 18.07.2022
- Андрей Воробьев: Подмосковье заняло второе место в стране по производству овощей защищенного грунта
- 18:40 18.07.2022
- Новый пакет санкций ЕС не будет содержать ограничения на торговлю продовольствием - Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать