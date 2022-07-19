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Европа не сможет восстановить запасы газа перед зимой из-за аномальной жары - СМИ

10:00 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аналитики Rystad Energy предрекли Европе аномальную жару, которая помешает восстановить запасы газа в преддверии зимы. Об этом 18 июля сообщает агентство Bloomberg.

В компании Maxar сообщили, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале текущей недели. Таким образом Европа столкнется со штормом намного раньше, чем предполагалось до этого. В связи с этим регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который принесет «энергетический шторм».

Эксперты сообщили, что аномальные погодные условия поспособствуют росту производства солнечной энергии. Однако также они в равно степени увеличат спрос на охлаждение, в результате которого вырастут цены на сжиженный природный газ.

В Rystad Energy считают, что повышение температуры может помешать Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Аналитики сообщили, что уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.  Известия

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