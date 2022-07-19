Евросоюз в деградации своей политики дошел до ненависти к собственным гражданам — Володин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа дошла до нового уровня деградации своей политики, начав ненавидеть собственных инакомыслящих граждан. Так спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале прокомментировал предложение главы МВД Эстонии «заняться» эстонскими гражданами, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины»

«Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию. Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», — написал.

Он напомнил, что ранее глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием россиянам и белорусам и добавил, что «следует заняться» эстонскими гражданами, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы».

«О желании избавиться от несогласных говорится откровенно. Очевидно, в расчете запугать свое население. А как вы считаете?», — написал политик, обратившись с вопросом к своим подписчикам.