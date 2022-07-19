0
0
152
НОВОСТИ

Запад применит жесткие меры против нарушителей мирового экономического порядка — Йеллен

10:32 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада намерены применять жесткие меры в отношении тех государств, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Сеуле.

«Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Республика] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — утверждала министр, выступая с речью в одном из комплексов южнокорейской компании LG. Запад, продолжила она, будет вводить жесткие меры против тех «стран, которые злоупотребляют этим порядком или нарушают его, „как продемонстрировал своим беспрецедентным ответом на агрессию России“.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 19.07.2022
Россия считает неприемлемой возможность отправки вооружений Киеву судами для вывоза зерна
0
8
11:05 19.07.2022
Украина скоро начнет получать ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS — СНБО
0
26
09:32 19.07.2022
В Херсонской области усиливают системы ПВО, новых обстрелов нет — власти
0
73
21:20 18.07.2022
Вступать в НАТО Австрия не собирается - Канцлер Нехаммер
0
205
12:05 18.07.2022
Первые танки «Абрамс» прибыли в Польшу для обучения экипажей — министр обороны
0
297
11:32 18.07.2022
Кадыров предложил разместить системы ПВО в горах Чечни
0
284
11:00 18.07.2022
Экс-командующий НАТО в Европе назвал сроки завершения спецоперации на Украине
0
328
21:00 16.07.2022
На Украине допустили использование HIMARS против целей в Крыму
0
609
14:00 16.07.2022
ВКС РФ уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, действовавшую на северском направлении
0
696
14:12 15.07.2022
Подразделения ВС Украины бегут из Северска под Славянск и Краматорск — МВД ЛНР
0
877

Возврат к списку