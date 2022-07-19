Украина скоро начнет получать ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS — СНБО

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом во вторник в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», — сказал Данилов в эфире телемарафона, отвечая за вопрос, можно ли ожидать, что Украина получит снаряды дальнего действия до 300 км.

13 июля депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина «на всех уровнях» ведет переговоры с США о необходимости предоставления Украине ракет для HIMARS с дальностью 300 км. Глава Минобороны Украина Алексей Резников со своей стороны заявил, что такие запросы давно направлены, «разговор продолжается», но подчеркнул, что депутаты парламента не являются участниками переговоров.

1 июня власти США объявили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30-80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).