МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский журналист Дмитрий Гордон, в отношении которого СК РФ расследует уголовное дело по трем статьям УК, в том числе за призывы к развязыванию агрессивной войны, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

«Гордон Дмитрий Ильич, украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения Киев, Украина, разыскивается по статье УК», — сказано в базе ведомства.