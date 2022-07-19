Россия считает неприемлемой возможность отправки вооружений Киеву судами для вывоза зерна
11:32 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия считает неприемлемой возможность отправки вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
«В принципиальном плане мы, конечно же, считаем невозможным использовать эти гуманитарные поставки для того, чтобы поставлять летальные вооружения западных стран (а их очень много) на Украину и которые дополнительно разжигают непримиримость украинской стороны», — подчеркнул Вершинин.
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