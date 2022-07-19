В России за сутки выявили 4 200 случаев заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 200, летальных исходов из-за ковида — на 44. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 548 случаев заражения и 35 смертей, всего с начала пандемии — 18 499 044 и 381 960 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 186 против 2 531 днем ранее, до 17 915 526.