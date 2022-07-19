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НОВОСТИ

РФ не считает необходимым участие Лондона в вывозе зерна с Украины — МИД

12:05 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участие других стран, кроме России, Турции и Украины, в вывозе украинского зерна через Черное море не требуется. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Я не вижу для этого необходимости, поскольку речь сегодня идет о трех странах и содействии со стороны ООН», — сказал Вершинин, отвечая на вопрос о перспективах участия в этом процессе Великобритании.

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