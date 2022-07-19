В Белоруссии прекращена деятельность негосударственных профсоюзов
12:20 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Белоруссии вынес решения о прекращении деятельности негосударственных профсоюзов.
«По искам Генерального прокурора Верховный суд вынес решения о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов „Белорусский конгресс демократических профсоюзов“, — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры в телеграм-канале во вторник.
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