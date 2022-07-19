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НОВОСТИ

В Москве выявили 790 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 790 против 926 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 789 777 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 11 против 7 днем ранее, до 44 340. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 994, до 2 595 143.

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