В Москве выявили 790 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 790 против 926 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 789 777 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 11 против 7 днем ранее, до 44 340. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 994, до 2 595 143.