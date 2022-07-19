Рефинансировать в Сбере ипотеку других банков можно с первого дня выдачи

12:30

Клиенты Сбера могут рефинансировать ипотеку сторонних банков с первого дня ее оформления, если кредитный договор по такой ипотеке был заключен до 12 июня 2022 года включительно. Это позволит быстро снизить платежную нагрузку, не дожидаясь внесения обязательных ранее 6 полных платежей по рефинансируемому кредиту.

Сбер предлагает рефинансирование ипотеки сторонних банков по ставке от 5,7%, сумма кредита – до 30 млн руб. Клиенты могут рефинансировать до 5 иных кредитов и дополнительно получить до 1 млн руб. на личные цели, при этом количество предыдущих рефинансирований не ограничено.

Банк принимает решение о рефинансировании за срок от 2 минут. Подать заявку можно онлайн на Домклик, а также использовать для рефинансирования Сервис электронной регистрации – он позволит зарегистрировать новый договор ипотеки онлайн без посещения МФЦ или Росреестра. Оформление пройдет в 2 раза быстрее по сравнению с обычной регистрацией, а ставка по ипотеке будет ниже на 0,3%.

«Раньше мы рефинансировали ипотеку других банков, только если по ней прошло как минимум 6 платежей, – отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв. – Мы видим, что сейчас особенно важно предоставить российским семьям возможность снизить ставку по ипотеке и облегчить финансовую нагрузку, и будем продолжать помогать им в этом. Сейчас клиенты могут рефинансировать ипотеку с первого дня».