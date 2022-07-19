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НОВОСТИ

В Южной Корее наблюдается рост заболеваемости COVID-19

12:45 19.07.2022

В Южной Корее наблюдается рост заболеваемости COVID-19, которая за прошедшие сутки превысила 73 тыс. новых случаев. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 73 582 новых случая заражения COVID-19, 12 человек скончались. С конца июня в стране наблюдается заметный рост числа случаев инфицирования, связанный с распространением субварианта штамма «омикрон» BA.5. Правительство рекомендовало сделать четвертую прививку от COVID-19 людям в возрасте 50 лет и старше, а также гражданам в возрасте 18 лет и старше, имеющим сопутствующие заболевания.

По информации Интерфакса

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