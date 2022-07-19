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Медведев не исключил создание механизма для расследования поставок США оружия на Украину

13:00 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставляемое США на Украину оружие попадает в руки преступников по всему миру, этот «гнилой оружейный сюжет» следует расследовать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, опубликовавший во вторник в телеграм-канале статью «Оружие, которое есть и которого сразу нет».

«Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под „крышей“ администрации и спецслужб США», — констатировал замглавы СБ. Он указал, что «фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма».

«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков», — написал Медведев.

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