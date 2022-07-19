Женщины в ВСУ стали получать «мужские» специальности из-за нехватки солдат

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщины, служащие в армии Украины, смогут получать ряд военных специальностей, которые раньше считались мужскими. Данная мера связана с нехваткой личного состава, рассказал в своем телеграм-канале офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«По данным разведки, в связи с проблемами комплектования украинской армии, в штатно-должностную структуру внесены изменения. Теперь женщины могут получать ряд военно-учетных специальностей, которые ранее считались мужскими», — говорится в сообщении.

Марочко не уточнил, какие конкретно военно-учетные специальности теперь смогут получать женщины-военнослужащие.

Ранее сообщалось, что украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, согласно указу министерства обороны Украины, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в стране готовится реформа в армии, и, возможно, Украина будет строить призывную армию по примеру Израиля.