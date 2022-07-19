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ЕС начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

13:20 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе с лидерами этих двух стран.

«Какой исторический момент. Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в Евросоюз», — сказала она.

Албания является кандидатом на вступление в ЕС с 2005 года, Северная Македония — с 2014 года.

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