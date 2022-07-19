Иранская нефтяная компания и «Газпром» подписали меморандум о сотрудничестве
13:32 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и «Газпром» подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве, предполагающий многомиллиардные инвестиции в иранский добывающий сектор. Об этом во вторник сообщает агентство Тасним.
Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр сообщил агентству, что стороны договорились вести разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш, в которые российская сторона вложит 10 млрд долларов.
«Этот меморандум приведет к крупнейшим иностранным инвестициям в истории нефтяной промышленности Ирана. Он привлечет несколько десятков миллиардов долларов из России в нефтяные и газовые месторождения Ирана», — сказал он.
Ходжастемехр добавил, что «стороны согласовали разработку „Газпромом“ шести нефтяных месторождений, а также другой крупный проект, в который российская сторона вложит 15 млрд долларов».
«Газпром» в течение многих лет заявлял о своей заинтересованности в проектах в Иране. В стране работает представительство российской компании, однако фактической работы по разработке месторождений до сегодняшнего дня корпорация в исламской республике не вела.
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