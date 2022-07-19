ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области американскими РСЗО HIMARS — власти

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина обстреляла мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, пострадавших в результате удара нет, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Это были HIMARS, пострадавших нет», — сказал он.