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Компания-производитель БПЛА «Байрактар» не будет поставлять их в РФ — гендиректор

14:12 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая компания Baykar Makina («Байкар макина») никогда не поставляла свои боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар» России и не будет этого делать в будущем, поскольку поддерживает Украину. Об этом в интервью телеканалу Си-эн-эн в понедельник сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Мы им ничего не доставляли или не поставляли. Также (в будущем) мы этого делать не будем. Потому что мы поддерживаем Украину», — отметил гендиректор компании.

По его словам, с Киевом у Анкары отношения находятся на «стратегическом уровне», в частности в оборонной и аэрокосмических отраслях. Турция. добавил он, поддерживает Украину беспилотниками, а сама там закупает двигатели для своих аппаратов. Таким образом, отметил Байрактар, отношения оказались взаимовыгодны для обеих стран.

Турция в последние годы наладила производство боевых беспилотников не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и на экспорт. На данный момент уже шесть государств являются операторами турецких БПЛА Bayraktar TB-2 («Байрактар ТБ-2»): Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. Беспилотники этого типа применялись в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

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