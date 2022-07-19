ЕК не ожидает возобновления поставок газа по «Северному потоку» после работ — еврокомиссар
14:32 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) не ожидает, что поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» возобновятся после окончания плановых работ на трубопроводе. Об этом сообщает во вторник сообщает газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана.
«Мы работает, исходя из предположения, что его (трубопровода — прим. ТАСС) работа не возобновится», — сказал Хан во время визита в Сингапур.
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