Басурин заявил, что ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
15:00 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км у же поставлены на Украину. Об этом во вторник заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».
«Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», — сказал он, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о поставках снарядов дальностью до 300 км.
Басурин уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км находили обломки от ракет дальностью 110-120 км. «Соответственно, если они сейчас заявляют 150-180 км, и может быть, 300 км, значит, они уже есть», — добавил он.
Ранее во вторник Данилов сообщил, что Украина в ближайшее время начнет получать снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS дальностью 300 км.
13 июля депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина «на всех уровнях» ведет переговоры с США о необходимости предоставления Украине ракет для HIMARS с дальностью 300 км. Глава Минобороны Украина Алексей Резников со своей стороны заявил, что такие запросы давно направлены, «разговор продолжается», но подчеркнул, что депутаты парламента не являются участниками переговоров.
1 июня власти США объявили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30-80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
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