ВС РФ поразили пункт временной дислокации «Правого сектора», уничтожено до 200 боевиков
15:12 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации «Правого сектора» (запрещен в РФ) в Запорожской области, уничтожено до 200 боевиков. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования „Правый сектор“. Уничтожено до 200 боевиков», — проинформировал он.
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