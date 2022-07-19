ВС РФ поразили пункт временной дислокации «Правого сектора», уничтожено до 200 боевиков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации «Правого сектора» (запрещен в РФ) в Запорожской области, уничтожено до 200 боевиков. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования „Правый сектор“. Уничтожено до 200 боевиков», — проинформировал он.