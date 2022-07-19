Командование ВСУ готовит контрнаступление на попаснянском направлении, заявили в ЛНР

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины готовит контрнаступление на попаснянском направлении, все меры по защите приняты. Об этом заявил во вторник офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Марочко привел данные разведки, согласно которым попытку контрнаступления может предпринять иностранный легион. «Сразу хочу отметить, что мы в курсе замысла командования украинского, мы подготовили специально для них некие сюрпризы», — сказал он.

«Я думаю, что и у них разведка работает и они откажутся от проведения данной провокации, хотя не исключаем, что в рамках хотя бы пятиминутной перемоги (победы — прим. ТАСС) могут показать кадры наступления и захвата передовых позиций Народной милиции ЛНР. Нашим командованием все меры для защиты приняты, и контрмеры поступили уже указанием нашим военнослужащим, несущим на этом направлении службу», — добавил Марочко.