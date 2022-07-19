Проект Концепции внешней политики РФ требует корректировки из-за изменений в мире — Песков
16:00 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разработка обновленной Концепции внешней политики России пока продолжается, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не стал называть сроки окончания работы над документом, отметив, что ситуация в мире меняется очень быстро, что требует корректировки проекта Концепции.
«Конечно, мы анализируем, мы смотрим в динамике, как ситуация развивается. Все это найдет свое отражение во внешнеполитической концепции», — сказал представитель Кремля, добавив, что работа над документом продолжается. Песков не стал говорить о сроках ее завершения.
По его словам, «то, что происходит в мире, конечно, должно находить свое отражение в новой Концепции». При этом представитель Кремля подчеркнул, что сейчас ситуация меняется стремительно. «Мы знаем, чего хотим мы, но мы не знаем, какая в итоге будет ситуация в мировых делах. Мы видим абсолютно неконструктивную, агрессивную и неразумную политику европейских государств, Соединенных Штатов Америки. К чему это в итоге приведет, сейчас вряд ли кто-то может точно спрогнозировать», — пояснил пресс-секретарь российского лидера. Песков утвердительно ответил на вопрос о том, что проект Концепции предстоит скорректировать соответствующим образом.
НОВОСТИ
- 16:12 19.07.2022
- Посольство РФ ждет от МИД Индии разъяснений по поводу задержания российского сухогруза
- 16:05 19.07.2022
- Сбер победил в двух номинациях первой премии Российской ассоциации по связям с общественностью
- 15:32 19.07.2022
- Командование ВСУ готовит контрнаступление на попаснянском направлении, заявили в ЛНР
- 15:12 19.07.2022
- ВС РФ поразили пункт временной дислокации «Правого сектора», уничтожено до 200 боевиков
- 15:00 19.07.2022
- Басурин заявил, что ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
- 14:32 19.07.2022
- ЕК не ожидает возобновления поставок газа по «Северному потоку» после работ — еврокомиссар
- 14:12 19.07.2022
- Компания-производитель БПЛА «Байрактар» не будет поставлять их в РФ — гендиректор
- 14:05 19.07.2022
- Новый отряд раввинов отправится в регионы России
- 14:00 19.07.2022
- Женщины в ВСУ стали получать «мужские» специальности из-за нехватки солдат
- 13:32 19.07.2022
- Иранская нефтяная компания и «Газпром» подписали меморандум о сотрудничестве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать