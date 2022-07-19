Проект Концепции внешней политики РФ требует корректировки из-за изменений в мире — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработка обновленной Концепции внешней политики России пока продолжается, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не стал называть сроки окончания работы над документом, отметив, что ситуация в мире меняется очень быстро, что требует корректировки проекта Концепции.

«Конечно, мы анализируем, мы смотрим в динамике, как ситуация развивается. Все это найдет свое отражение во внешнеполитической концепции», — сказал представитель Кремля, добавив, что работа над документом продолжается. Песков не стал говорить о сроках ее завершения.

По его словам, «то, что происходит в мире, конечно, должно находить свое отражение в новой Концепции». При этом представитель Кремля подчеркнул, что сейчас ситуация меняется стремительно. «Мы знаем, чего хотим мы, но мы не знаем, какая в итоге будет ситуация в мировых делах. Мы видим абсолютно неконструктивную, агрессивную и неразумную политику европейских государств, Соединенных Штатов Америки. К чему это в итоге приведет, сейчас вряд ли кто-то может точно спрогнозировать», — пояснил пресс-секретарь российского лидера. Песков утвердительно ответил на вопрос о том, что проект Концепции предстоит скорректировать соответствующим образом.