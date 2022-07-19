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Посольство РФ ждет от МИД Индии разъяснений по поводу задержания российского сухогруза

16:12 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Индии в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе посольства, российская сторона обратилась за разъяснениями в индийский МИД.

«Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии», — сообщили агентству в диппредставительстве. «Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего. Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа», — указали в посольстве.

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