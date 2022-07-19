Самая большая годовая инфляция в зоне евро зафиксирована в Эстонии — Евростат

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый высокий уровень годовой инфляции среди стран зоны евро зафиксирован в Эстонии. Об этом во вторник сообщается на сайте Евростата.

По этим данным, уровень годовой инфляции в Эстонии составил 22%, далее идут Литва — 20,5% и Латвия — 19,2%. Самыми благополучными странами оказалась Мальта, где инфляция составила всего 6,1% и Франция с отметкой в 6,5%.

Евростат также отметил, что скорость инфляции в зоне евро возросла в июне и составила 8,6% по сравнению с маем, показатель которого остановился на отметке 8,1%.

По данным экспертов, такие показатели стали следствием сильного роста цен на энергоносители, что повело за собой и подорожание продуктов питания.