РФ надеется, что в ситуации с операцией Турции в Сирии «возобладает разум» — Лаврентьев
17:00 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия надеется, что новой военной операции Турции в Сирии не случится и в данной ситуации «возобладает разум». Об этом заявил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
«Мы надеемся, что все-таки [новой военной операции Турции в Сирии] не будет, что возобладает разум», — сказал он.
2 июля президент Сирии Башар Асад обвинил руководство Турции в том, что оно пытается «под надуманным предлогом оправдать готовящееся вторжение на сирийскую территорию». По его словам, действия Анкары представляют собой «грубое нарушение международного права и Устава ООН, а также принципов добрососедства».
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную операцию на севере Сирии — в Телль-Рифаате и Манбидже, а затем военные действия, по его словам, охватят Айн-эль-Араб и Айн-Иссу.
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