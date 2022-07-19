Ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса в мире — Песков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса.

«Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который не просто зреет, а который уже созрел во всем мире», — сказал представитель Кремля во вторник в эфире Первого канала.

«Мы еще раз настойчиво повторяем: ни ситуация на Украине, ни украинское зерно не являются причиной этого кризиса. Это лишь маленькая толика, но тем не менее Россия все равно готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вышло на мировые рынки», — подчеркнул Песков.