Редкие книжные иллюстрации 30-х годов можно увидеть на выставке в Москве

17:10

В культурном центре «Интеграция» в Москве проходит выставка иллюстраций к роману «Как закалялась сталь» Николая Островского. Посмотреть ее можно до 31 июля со вторника по воскресенье с 9:00 до 20:00 в музее имени советского писателя на ул. Тверская, д. 14.

Экспозиция приурочена к 90-летию со дня выхода романа. На ней представлены более 200 работ отечественных и зарубежных авторов, как малоизвестных, так и признанных мастеров своего дела. Выставка расскажет о развитии книжной графики в Советском Союзе и о том, как издатели оформляли художественные произведения.

В коллекцию вошли зарисовки Марии Маризе-Краснокутской, создательницы знаменитых плакатов «За Родину», «Любишь потрудиться - есть чем погордиться», Абрама Резниченко, одного из наиболее успешных иллюстраторов Советского Союза. Самые ранние эскизы, представленные на выставке, относятся к середине 30-х годов прошлого века. Их автором стал хороший приятель Николая Островского, художник-график Мендель Горшман, работавший над оформлением книги «Как закалялась сталь» под непосредственным руководством писателя.

Не менее интересными для гостей будут эскизы художника Курта Циммермана. Они украшали издание романа на немецком, вышедшее в ГДР в первой половине 1970-х годов.

«Как закалялась сталь» - культовый роман о становлении советской власти. Произведение частично автобиографичное. Писатель отобразил в книге события, которым стал личным свидетелем: Гражданскую войну и начало комсомольского движения. Книга имела огромную популярность. По подсчетам специалистов, «Как закалялась сталь» была самым издаваемым произведением художественной литературы в Советском Союзе вплоть до середины 80-х годов. Текст претерпел огромное количество переизданий и переведен более чем на 70 языков.