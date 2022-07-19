Службы внешней разведки Азербайджана и России подписали соглашение о сотрудничестве
17:40 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение о сотрудничестве между службами внешней разведки России и Азербайджана подписано во вторник в Баку. Об этом сообщил в беседе с журналистами директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Сегодня было подписано соглашение о развитии сотрудничества в сфере разведки между Службой внешней разведки России и Службой внешней разведки Азербайджана. Это — базовый документ, <…> он дает дополнительный импульс для развития наших отношений, нашего взаимодействия», — сказал Нарышкин.
Он отметил, что в планах служб внешней разведки — совместные действия «по содействию защите национального суверенитета и территориальной целостности двух государств, борьбе с международным терроризмом и радикальным экстремизмом, защите интересов загранучреждений и граждан России и Азербайджана в третьих странах».
Директор СВР подчеркнул, что сотрудничество разведывательных служб Азербайджана и России «имеет уже хорошую историю». «Мы с большим уважением относимся к нашим азербайджанским партнерам и друзьям, высоко ценим профессиональный уровень Службы внешней разведки Азербайджана. <…> Мы достигаем тех результатов, на которые ориентируемся», — подчеркнул он.
Нарышкин прибыл в Баку после посещения в минувший понедельник Еревана. Он сообщил, что в рамках визита встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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