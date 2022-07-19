0
0
90
НОВОСТИ

Ученые установили историческую родину всех пингвинов

18:30 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палеонтологи и генетики получили первые вещественные доказательства того, что родина всех современных и доисторических пингвинов находится на территории Новой Зеландии, где эти птицы появились свыше 60 млн лет назад. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Nature Communications.

«Проведенный нами филогеномный анализ подтвердил, что современная Новая Зеландия является прародиной для всех ныне существующих и вымерших пингвинов. В дополнение к этому мы открыли генетические свидетельства того, что пингвины и их ближайшие родичи являются наиболее медленно эволюционирующими птицами», — пишут исследователи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 19.07.2022
Для ВСУ доставка западной техники в войска стала "логистическим кошмаром" – СМИ
0
40
18:39 19.07.2022
По инициативе Андрея Воробьева в Одинцове пройдет 1-й Кубок Сергея Карякина по шахматам
0
89
17:40 19.07.2022
Службы внешней разведки Азербайджана и России подписали соглашение о сотрудничестве
0
174
17:12 19.07.2022
Ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса в мире — Песков
0
195
17:10 19.07.2022
Редкие книжные иллюстрации 30-х годов можно увидеть на выставке в Москве
0
175
17:00 19.07.2022
РФ надеется, что в ситуации с операцией Турции в Сирии «возобладает разум» — Лаврентьев
0
213
16:32 19.07.2022
Самая большая годовая инфляция в зоне евро зафиксирована в Эстонии — Евростат
0
272
16:12 19.07.2022
Посольство РФ ждет от МИД Индии разъяснений по поводу задержания российского сухогруза
0
278
16:05 19.07.2022
Сбер победил в двух номинациях первой премии Российской ассоциации по связям с общественностью
0
231
16:00 19.07.2022
Проект Концепции внешней политики РФ требует корректировки из-за изменений в мире — Песков
0
306

Возврат к списку