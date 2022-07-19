Ученые установили историческую родину всех пингвинов
18:30 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Проведенный нами филогеномный анализ подтвердил, что современная Новая Зеландия является прародиной для всех ныне существующих и вымерших пингвинов. В дополнение к этому мы открыли генетические свидетельства того, что пингвины и их ближайшие родичи являются наиболее медленно эволюционирующими птицами», — пишут исследователи.
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