Ученые установили историческую родину всех пингвинов

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палеонтологи и генетики получили первые вещественные доказательства того, что родина всех современных и доисторических пингвинов находится на территории Новой Зеландии, где эти птицы появились свыше 60 млн лет назад. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Nature Communications.

«Проведенный нами филогеномный анализ подтвердил, что современная Новая Зеландия является прародиной для всех ныне существующих и вымерших пингвинов. В дополнение к этому мы открыли генетические свидетельства того, что пингвины и их ближайшие родичи являются наиболее медленно эволюционирующими птицами», — пишут исследователи.