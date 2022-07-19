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Для ВСУ доставка западной техники в войска стала "логистическим кошмаром" – СМИ

19:10 19.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти испытывают проблемы с доставкой западных вооружений войскам, сообщила во вторник газета «Уолл-стрит джорнэл».

По ее сведениям, из-за того, что западные страны поставляют оружие вразнобой и по частям, его передача ВСУ становится «логистическим кошмаром», в частности, это касается артиллерии — Украина получает несколько видов артиллерийских установок производства разных стран, которые, несмотря на стандартизацию вооружений НАТО, значительно различаются друг от друга и предусматривают различные стандарты обслуживания, что требует отдельных тренировок под каждый тип вооружения. Расходные материалы и запасные части у них тоже не взаимозаменяемы.

Помимо этого, некоторые артиллерийские системы весят значительно больше, чем та техника советского производства, которой привыкли пользоваться ВСУ. В качестве примера издание приводит поставленные из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые весят порядка 57 тонн; некоторые мосты на Украине не рассчитаны на такую нагрузку, что также усложняет логистику, отмечается в газете.

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